Après Les Misérables, Pierre Matras s'attaque à un nouveau chef-d'oeuvre de la littérature française (qui ne lui a pourtant rien fait) ! Mais pourquoi Les Trois Mousquetaires ?

« Car ils étaient quatre, en fait » hurle-t-il !... C'est pas faux.

Qui ne connaît pas la devise de ces fameux mousquetaires d'Alexandre Dumas ? Qui ne connaît pas les aventures de ce jeune gascon désargenté mais fier, nommé d'Artagnan, monté à Paris pour y connaître l'aventure ? Qui ne connaît pas ses valeureux amis Athos, Porthos et Aramis déjà mousquetaires auprès du roi Louis XIII ?

Ce que l'on se rappelle peut-être moins c'est comment ces quatre hommes vont être mêlés aux intrigues de la cour et comment ils s'opposeront au cardinal de Richelieu, assoiffé de pouvoir. Pour sauver l'honneur de la reine de France, ils devront affronter ses deux meilleurs agents : le fourbe et diabolique Rochefort et la belle et perfide Milady.

Toute l'équipe du Grenier de Toulouse est sur le pied de guerre ou plutôt la rapière en garde ! 16 comédiens sur le plateau vous feront vivre cette grande épopée où la romance flirte avec la trahison, où les combats côtoient le rire et où l'aventure se mêle de passion.

Durée 2h45 avec entracte

D'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas

Mise en scène Pierre Matras

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h.

Bord de scène à l'issue de la représentation : jeudi 16 février

Navette gratuite : Toulouse / Tournefeuille A/R vendredi 10 mars (plus d'infos sur www.grenierdetoulouse.fr)

Site web : http://www.grenierdetoulouse.fr

Infos réservation :

Réservation par Internet : www.guichetnet.fr/tournefeuille (billetterie spectacles). Paiement immédiat et sécurisé. Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif sera demandé à l'entrée du spectacle. La vente des places en ligne sera clôturée 2h avant la représentation. Réservation au guichet : - à la Billetterie-spectacles du Service Culturel, 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille : mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h. - à L'Escale : 1h avant le début de chaque représentation, uniquement pour la représentation qui suit. Réservation par correspondance : Service Culturel / Billetterie - Mairie - BP 80104 - 31170 Tournefeuille (joindre le règlement par chèque bancaire à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC et préciser le spectacle, la date et le nombre de places demandées).