Plus d'infos sur le spectacle Oscar et la dame rose à Tournefeuille

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h.

« Cher Dieu,

Je m'appelle Oscar, j'ai dix ans, j'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je crois même que j'ai grillé les poissons rouges) et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. »

Oscar, 10 ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Sa rencontre avec Mamie-Rose, ancienne catcheuse et bénévole, va illuminer son destin. Elle lui propose d'écrire à Dieu et de faire comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans...

Une amitié singulière naît alors entre Oscar et la dame rose qui sont loin d'imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur vie.

Durée 1h20

D'Eric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène Lucie Muratet

Avec

Pierre Matras

Décor : La Fiancée du Pirate

Lumière : Christian Toullec

Bord de scène à l'issue de la représentation : jeudi 30 mars

Navette gratuite : Toulouse / Tournefeuille A/R vendredi 31 mars (plus d'infos sur www.grenierdetoulouse.fr)

Site web : http://www.grenierdetoulouse.fr

Infos réservation :

Réservation par Internet : www.guichetnet.fr/tournefeuille (billetterie spectacles). Paiement immédiat et sécurisé. Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif sera demandé à l'entrée du spectacle. La vente des places en ligne sera clôturée 2h avant la représentation. Réservation au guichet : - à la Billetterie-spectacles du Service Culturel, 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille : mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h. - à L'Escale : 1h avant le début de chaque représentation, uniquement pour la représentation qui suit. Réservation par correspondance : Service Culturel / Billetterie - Mairie - BP 80104 - 31170 Tournefeuille (joindre le règlement par chèque bancaire à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC et préciser le spectacle, la date et le nombre de places demandées).