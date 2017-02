Plus d'infos sur le spectacle Anthony Kavanagh à Toulouse

BLEU CITRON(L.2-1059423&3-1059424) ET ARTISTIC RECORDS PRESENTENT CE SPECTACLE

SHOWMAN C'est un mix entre un show à l'américaine et l'intimité d'un diner en tête à tête avec l'humoriste ! Avec humour, folie, tendresse et amour, il se dévoile et vous raconte le plus gros show du monde : LA VIE ! On y est ! Son, lumière, moteur, action !! Prenez votre ticket et préparez-vous à jouer ! Car si la vie est un jeu, Anthony vous en donne les règles ! Attachez vos ceintures votre Showman est de retour !PMR : 0562734477