Plus d'infos sur le spectacle Forever Crazy à Toulouse

Le Casino Barrière de Toulouse (1-1052596/2-1052597/3-1052598) Présente Champagne - Spectacle

FOREVER CRAZY CRAZY HORSE PARIS Champagne - Spectacle Le spectacle Forever Crazy, un hommage à Alain Bernardin, le fondateur du Crazy Horse, est un « Best Of » des différents tableaux du légendaire répertoire du cabaret. Parmi eux des « classiques », tel que le numéro intitulé « God Save Our Bareskin », qui fut chorégraphié par un lieutenant de l'armée britannique et qui ouvre tous les spectacles du groupe Crazy Horse Paris depuis 1989. Au programme également, de nouvelles créations signées par le chorégraphe français Philippe Decouflé, dont le numéro « Crisis? What Crisis! », créé en 2009 en clin d'oeil à la crise financière des subprimes. Loulou de Paris, Mina Velours, Loa Vahina, Shiny Shadow ... dix danseuses aux noms chimériques, représentant l'élite de la beauté et de la séduction, interprètent Forever Crazy, à mi-chemin entre l'art et le divertissement, un kaléidoscope unique de beauté, de passion et de précision. Réservations PMR : 05.61.33.37.77.