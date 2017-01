Plus d'infos sur le spectacle La Cuisine De Marguerite à Toulouse

Si vous aimez Marguerite Duras, après avoir vu que Corinne Mariotto était l'interprète et la conceptrice du spectacle, vous avez déjà réservé et vous faites déjà la queue devant le Grand Rond. Pour les autres, celles et ceux que Duras ennuie, ce spectacle devrait vous réconcilier avec la grande dame. Corinne vous fera la cuisine sur scène, partagera avec vous les recettes de la Marguerite et, entre une patate et un poireau, vous fera rentrer dans La Vie matérielle...