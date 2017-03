Plus d'infos sur le spectacle Les Bodin's à Toulouse

CHEYENNE PRODUCTIONS (Lic.2-1024630) présente ce spectacle

Il triomphe à Descartes depuis 10 ans, le phénomène Burlesque enfin en tournée.80 représentations exceptionnelles dans les plus grandes salles de France.Retrouvez les BODIN'S dans la plus dingue de leurs créations !Du jamais vu, sur la route un barnum de plus de 10 semi-remorques.In situ, Maria BODIN'S et son fils Christian donnent la réplique à 8 comédiens dans le décor atypique d'une ferme reconstituée grandeur nature. Y vivent aussi chien, poules, chèvre, âne et cochon ...Au rendez-vous, machinerie, imagerie, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flamme, odeurs .... rêveries.Réservations P.M.R. : 05 56 51 80 23