Plus d'infos sur le spectacle Les Temps Difficiles à Toulouse

Ecrite au lendemain de la crise de 1929, Les Temps difficiles est une pièce sur l'argent, son pouvoir sur les riches et les pauvres et sa capacité à corrompre les esprits. Toute ressemblance avec une situation existante serait purement fortuite et indépendante de la volonté de la compagnie... Ou pas !