Plus d'infos sur le spectacle Pourquoi Tant De Laine? à Toulouse

« Cie Toupie Pôle » Solo théâtroclownesque - 1h00 La vie c'est comme une pelote de laine ; on ne sait jamais quand elle va s'emmêler, ni quand elle va nous échapper des mains ! La vie de Marie-Solange lui a glissé des doigts assez tôt, trop tôt... Depuis, elle poursuit ce fil d'Ariane de laine grise et ocre, cette vie qui la précède, et ramasse ce qui en tombe... Un portrait qui lui tient à coeur, un livre d'amour chimérique, des souvenirs d'enfance de sa campagne boueuse, une robe de dentelle blanche, un petit âne gris... Dans son sac à mains, toutes les histoires d'une vie s'entassent, les petites et les grandes, les rieuses et les tendres... Toutes les histoires bondées d'une vie mal remplie... Marie-Solange vous mènera aux rires ou aux grincements, mais provoquera, c'est certain, quelque chose chez vous... Avec : Emilie Dejean Texte : Luc Tallieu, avec les participations de Marie-Cécile Fourès & Émilie Dejean Mise en scène : Luc Tallieu et Emilie Dejean Avec le regard de Louise Cassagne