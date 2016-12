Plus d'infos sur le spectacle Reveillon : 7 Ans D'amour à Toulouse

Le spectacle Reveillon : 7 Ans D'amour a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Toulouse 2017.

F.Productions et Théâtre de la Comédie présentent

Venez passer le réveillon avec la cultissime Toulousaine Angélique Panchéri ! Angelique Pancheri est un vrai caractère , un vrai style, un genre a elle toute seule, Elle fait partie du cercle très fermé des artistes qui ne se comparent pas a d'autres . Quand elle raconte sa vie amoureuse c'est irrésistible de drôlerie et incroyable d'energie. C'est moderne , vif , comique et tellement vrai . Allez voir 7 ans d'amour d'angelique Pancheri vous rierez beaucoup . Vous retrouverez la vedette du mythique « toulouse j'adore » et aurez la confirmation qu'une grande actrice est née . ( eric carriere / les chevaliers du fiel)