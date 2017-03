Plus d'infos sur le concert Frank Woeste à Toulouse

Un instrumentiste débordant d'idées et un compositeur inspiré qui fait sonner son quartet comme un orchestre. « Quand je joue, j'ai parfois le sentiment qu'il me faudrait une troisième main ! » En écoutant Pocket Rhapsody, son dernier album, on saisit rapidement ce que Franck Woeste veut dire : cette troisième main reflète le souhait d'arranger et d'orchestrer. De fait, il n'est pas seulement un pianiste extraordinaire et un joueur de Fender Rhodes accompli : l'écriture est pour lui au moins aussi importante que son jeu d'instrumentiste. Frank Woeste, déjà connu des amateurs de jazz en France, est l'un des rares musiciens de jazz allemand qui ait réussi dans notre pays : il enthousiasme les critiques comme le public, aussi bien dans les groupes d'Ibrahim Maalouf qu'avec Médéric Collignon. Il a également partagé la scène avec, entre autres, Mark Turner, Michel Portal, Sylvain Luc ou Flavio Boltro et s'est produit aux cotés de Youn Sun Nah, dont il fut le premier pianiste. Avec cette nouvelle création, il allie l'intimité de la musique de chambre et le drive d'un quartet de jazz, avec la puissance d'un big band. Et il le fait, comme toujours, avec brio. Frank Woeste : piano | Stéphane Galland : batterie |Julien Carton : claviers |Romain Pilon : guitares « Gourmand de toutes les musiques, Frank Woeste tricote classique et jazz, funk et électro avec une allégresse rare. » Le Nouvel Observateur