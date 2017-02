Plus d'infos sur le concert J-F Zygel joue avec Chostakovitch à Toulouse

Jean-François Zygel joue avec... Chostakovitch Jean-François Zygel, piano De Toulouse, Jean-François Zygel a fait son second port d'attache. Il est depuis treize ans l'invité régulier de l'Espace Croix-Baragnon, se produit chaque année avec l'Orchestre national du Capitole, accompagne des films muets au Théâtre national de Toulouse, se produit en solo dans la série des Grands Interprètes et au Festival Toulouse d'été. La carrière de ce grand pianiste improvisateur se développe dans plusieurs directions : en solo, en duo avec les pianistes de jazz Bruno Fontaine, Yaron Herman, Antoine Hervé et Dimitri Naïditch, le violoniste Didier Lockwood ou le vocaliste Bobby McFerrin, en trio avec Joël Grare et Didier Malherbe. Ses Nuits de l'improvisation, à l'origine créées pour le Théâtre du Châtelet à Paris, s'exportent maintenant dans le monde entier. On peut le retrouver chaque été sur France 2 dans l'émission La Boîte à musique, chaque trimestre sur France 5 dans Les Clefs de l'orchestre et chaque semaine sur France Inter avec La Preuve par Z.