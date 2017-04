Plus d'infos sur le concert L'ombre De Venceslao à Toulouse

Ernest Martinez Izquierdo direction musicale Jorge Lavelli conception et mise en scène Dominique Poulange collaboratrice artistique Ricardo Sanchez Cuerda décors Francesco Zito costumes Jean Lapeyre lumières Thibaut Desplantes Venceslao Ziad Nehme Rogelio Germain Nayl Gueule de rat (le Cheval) Mathieu Gardon Largui Sarah Laulan Mechita Estelle Poscio China Ismaël Ruggiero Le Singe Jorge Rodriguez Coco Pellegrini Orchestre national du Capitole À propos de l'oeuvre Après Le Voyage à Reims de Rossini (2008-2010) puis Les Caprices de Marianne de Sauguet (2014-2016), le Centre Français de Promotion Lyrique (CFPL) est à l'initiative d'un nouveau spectacle, L'Ombre de Venceslao, coproduit par neuf opéras français (Rennes, Toulon, Reims, Avignon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, Bordeaux et Montpellier). Il est assez exceptionnel qu'autant d'institutions s'associent pour la création d'un nouvel ouvrage ! Composé par Martin Matalon sur un livret et dans la réalisation scénique de Jorge Lavelli, l'ouvrage propose une nouvelle lecture du texte que Copi écrivait en 1977, au lendemain du coup d'État du général Videla en Argentine. Il en garde toute la nervosité picaresque, avec son humour, sa tendresse, sa verve et son burlesque – ses noirceurs aussi. Côté musique, Martin Matalon n'hésite pas à intégrer à la partition des éléments folkloriques, chansons argentines, bandonéon, tango. Voyage aux confins de l'absurde, itinéraire sans issue mais ô combien truculent, L'Ombre de Venceslao interroge le rapport de l'homme à la nature, à la terre rude et sauvage. Don Quichotte des temps modernes, Venceslao est un seigneur déchu, figure d'autorité indéniable à la geste héroïque et dérisoire à la fois. Dans cet univers où les éléments semblent se liguer pour compliquer encore l'existence des gens, on ne vit plus : on survit. PMR : 05 61 22 31 31