Plus d'infos sur le concert Orchestre et Chœur du Théâtre National du Bolchoï - Tugan Sokhiev à Toulouse

TCHAÏKOVSKI - Jeanne d'Arc, La Pucelle d'Orléans (opéra version concert)

C'est l'histoire d'une jeune fille qui a sauvé son roi et libéré son pays que nous raconte Tchaïkovski. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la ville de Toulouse a fait son prince et qui revient, sceptre de tsar en main, célébrer l'amitié franco-russe et l'amour en musique.

Site web : http://www.grandsinterpretes.com

